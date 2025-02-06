Kahramanmaraş Depremlerinin Kurbanları Anıldı

Kahramanmaraş'ta Depremlerin Kurbanları Anıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler anıldı.

Pazarcık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programında, vatandaşlar belediye hizmet binası önünde bir araya geldi.

Kaymakam Muhammed Kaya, yaptığı konuşmada, afetlere karşı önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. Konuşmasının ardından, Pazarcık Belediyesi tarafından hazırlanan deprem filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Katılımcılar, programın önemli bir parçası olarak 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntının gerçekleştiği 04.17'de zamanla sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüyüş yaptı.

İlçede hayatını kaybeden 420 kişi için saat kulesinin önüne karanfiller bırakıldı. Belediye ekipleri, anma katılımcılarına su ve çorba ikramında bulundu.

Program, 04.17'de okunan sela ile başladı ve ardından yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile sona erdi.