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Kahramanmaraş'ın Havadaki Durumu: 2 Yıl Sonra Deprem İzleri

6 Şubat depremlerinin 2. yılında Kahramanmaraş hava çekimleriyle görüntülendi. Yıkım ve yeniden yapılanma dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:57
Kahramanmaraş'ın Havadaki Durumu: 2 Yıl Sonra Deprem İzleri

Kahramanmaraş'ın Havadaki Durumu: 2 Yıl Sonra Deprem İzleri

Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2. yılı dolayısıyla havadan görüntülendi. Dronla çekilen görüntüler, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası geçirdiği dönüşümü gözler önüne serdi.

Dramatik Yıkım ve Yeniden Yapılanma

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta, yürütülen kurtarma ve yeniden yapılanma çalışmaları büyük bir hızla devam etmekte. 6 Şubat depremleri sırasında binlerce binanın yıkıldığı şehir, bu süreçte yeni inşaatlarla da yeniden şekilleniyor.

Afetten hemen sonra, Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Hükümet ve Trabzon bulvarlarında çekilen görüntüler ile 2 yıllık süreçte elde edilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında, bölgede yükselen binalar ve yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Bu görüntüler, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkma mücadelesinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin...

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında dron ile görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin...

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında dron ile görüntülendi.

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