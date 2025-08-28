DOLAR
Kahramanmaraş Onikişubat'ta İki Otomobil Çarpıştı — 3 Yaralı (1 Ağır)

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:26
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

46 AFE 693 plakalı otomobili kullanan M.G., Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 46 DY 200 plakalı otomobille çarpıştı. Diğer aracın sürücüsü F.K. olayda yaralananlar arasında yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü ile 46 DY 200 plakalı otomobilde bulunan E.B.K. yaralandı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

