Kahramanmaraş Onikişubat'ta İki Otomobil Çarpıştı — 3 Yaralı (1 Ağır)

Kahramanmaraş Onikişubat'ta İki Otomobil Çarpıştı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

46 AFE 693 plakalı otomobili kullanan M.G., Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 46 DY 200 plakalı otomobille çarpıştı. Diğer aracın sürücüsü F.K. olayda yaralananlar arasında yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü ile 46 DY 200 plakalı otomobilde bulunan E.B.K. yaralandı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.