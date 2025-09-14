Kahramanmaraş Pazarcık'ta Tırın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen kazada, E.S.Ö. (32) idaresindeki tır, Bağdınısağır Mahallesi Büyükpınar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken Ergün Baz (17)'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Baz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vatandaş tepkisi ve yolun açılması

Kaza bölgesinde toplanan vatandaşlar, çevre yolu yapılmadığı için bölgede sık sık kaza yaşandığını belirterek eylem yaptı ve yolu ulaşıma kapattı.

Yolu kapatan vatandaşlar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyelerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda eylemlerini sonlandırdı. Uzun araç kuyruğuna neden olan Pazarcık-Gölbaşı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.