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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Anıtı Törenle Açıldı

KSÜ, depremde hayatını kaybeden 36 personel ve 156 öğrenci anısına deprem anıtını açtı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:59
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Anıtı Törenle Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Anıtı Açılışı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hayatını kaybeden 36 personel ve 156 öğrencinin anısını yaşatmak için inşa edilen deprem anıtını görkemli bir törenle açtı.

Rektör Yasım'dan Anlamlı Mesaj

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkımı hatırlattı. Değişen hayatlar ve kaybedilen canların önemine değinen Yasım, "Depremde kaybettiğimiz canlarımızın hatırasını canlı tutmak, onları hiç unutmamak amacıyla böyle bir anıt açılışını gerçekleştirdik. Bu mermer sütunlarda, kaybettiğimiz üniversite personelimiz ve öğrencilerimizin isimleri yer almakta. Yani, kalplerimizde de yaşayacaklar, ama en azından görsel olarak da bu şekilde de yaşasınlar istedik," dedi.

Törene Katılım Yoğundu

Açılış törenine, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, akademisyenler, öğrenciler ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Bu anlamlı anıt, KSÜ'nün, deprem felaketinde kaybedilen canların anısını yaşatma çabasının bir simgesi olarak yerleşkesinde konumlanmıştır.

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