Kahramanmaraş'ta 10 Katlı İş Merkezi Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören 10 katlı iş merkezi, ekiplerin kontrollü yıkımıyla yıkıldı; yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:02
Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir iş merkezi, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı iş merkezinin yıkımı, iş makinelerinin darbeleriyle gerçekleştirildi. Görüntülerde binanın yıkılması sırasında etrafa yayılan toz bulutları ve iş makinelerinin müdahalesi görüldü.

Mahkemelik süreci sonrasında gerçekleştirilen yıkımın ardından iş merkezinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İş makinası operatörü Ali Yüksel, "Kontrollü bir şekilde yıkımını yaptık kazasız belasız şehir merkezindeki son hasarlı binayı da yıkmış olduk" dedi.

