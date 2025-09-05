DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:20
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta yıkım çalışmaları devam ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı Kahramanmaraş genelinde aralıksız sürüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği yapılar üzerinde yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yetkililer denetiminde devam ediyor.

Onikişubat'ta kontrollü yıkım

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesindeki 12 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Yapılan çalışmalar sırasında güvenlik önlemleri artırıldı ve enkazın taşınması için rota belirlendi.

Yıkılan binanın enkazı belirlenen döküm alanlarına taşınıyor ve bölgedeki temizleme çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor. Yetkililer, bölgedeki yıkım ve kaldırma sürecinin güvenlik odaklı ilerlediğini vurguluyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire