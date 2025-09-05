Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta yıkım çalışmaları devam ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı Kahramanmaraş genelinde aralıksız sürüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği yapılar üzerinde yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yetkililer denetiminde devam ediyor.

Onikişubat'ta kontrollü yıkım

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesindeki 12 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Yapılan çalışmalar sırasında güvenlik önlemleri artırıldı ve enkazın taşınması için rota belirlendi.

Yıkılan binanın enkazı belirlenen döküm alanlarına taşınıyor ve bölgedeki temizleme çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor. Yetkililer, bölgedeki yıkım ve kaldırma sürecinin güvenlik odaklı ilerlediğini vurguluyor.

