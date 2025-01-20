Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:11
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta büyük bir hırsızlık olayı daha ortaya çıktı. 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda, Üç şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şazi Bey Mahallesi'nde bulunan bir kuruma ait depodan 642 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. E.G, M.O.K.C, Y.K, O.G, O.B, A.K. ve A.Y. olarak tespit edilen zanlılara yönelik adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda toplam 55 cep telefonu ele geçirildi. Adli işlemlerinin ardından, 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun yanı sıra, toplamda 25 kişi hakkında da “suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi” suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

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