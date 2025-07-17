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Kahramanmaraş'ta 9 Bin Avro Bulunan Çanta Sahibine Ulaşmayı Başardı

Kahramanmaraş'ta işçiler tarafından bulunan 9 bin avro içeren çanta, sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:16
Kahramanmaraş'ta 9 Bin Avro Bulunan Çanta Sahibine Ulaşmayı Başardı

Kahramanmaraş'ta, işçilerin bulduğu ve 9 bin avro içeren çanta, kısa süre içinde sahibine ulaştırıldı. Olay, Karacasu Kırım Mahallesi Kapıçam Caddesi'nde bulunan bir dondurma firmasının otoparkında gerçekleşti.

Dondurma firması çalışanları, otoparkta yerde bir el çantası buldu. İşçiler, çantanın içinde para olduğunu fark ettiklerinde durumu firma yetkililerine bildirdi. Hemen harekete geçen firma yetkilileri, çantayı Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Emniyet ekipleri, çantanın içindeki belgeler aracılığıyla çantanın sahibinin Sinan Deveci olduğunu belirledi. Yaklaşık 9,000 avro değerindeki çanta, ihanet ve kaybedilme korkusunu geride bırakarak, Deveci'ye başarıyla teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu ve içinde para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu ve içinde para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu ve içinde para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu ve içinde para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

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