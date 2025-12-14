Kahramanmaraş'ta Ahır ve Garajda Çıkan Yangın Söndürüldü
Olayın Detayları
Kahramanmaraş’ta bir evin ahır ve garajında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Andırın İlçesi kırsal Çokak Mahallesindeki bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ikametin ahır ve garajını saran alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu.
