Kahramanmaraş'ta Ahır ve Garajda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde bir evin ahır ve garajında çıkan yangın, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:40
Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ta bir evin ahır ve garajında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Andırın İlçesi kırsal Çokak Mahallesindeki bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ikametin ahır ve garajını saran alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu.

