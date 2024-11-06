Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif Tüneli Açılıyor

Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Göksun yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin Göksun yönündeki kısmının yarın hizmete gireceğini duyurdu. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 2.867 metrelik tünelin 30 metrelik kısmında Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı küçük hasarlar meydana geldiğini belirtti. Bu hasarların trafik güvenliğini tehdit etmediğini vurgulayan Uraloğlu, tünelin açılışını 7 Kasım saat 15.00'te gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çalışmalar Tamamlandı

Tünel çalışmaları sonucunda, eski güzergahın 80 kilometre olan mesafesinin 15,9 kilometre kısaltılarak 64,1 kilometreye indirildiği belirtildi. Ayrıca, seyahat süresi 80 dakikadan 41 dakikaya düşürüldü.

Edebiyat Yolu Projesi

Kahramanmaraş-Göksun yolu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'yu Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu ülkelerine bağlamakta. Bahsi geçen yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere, ustaların isimleri verilerek bu yolun 'Edebiyat Yolu' olarak da anılması sağlandı.

Söz konusu güzergâhta 16.316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel, 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak bulunmaktadır.

Uraloğlu, görevlilerin tünelin açılması için gerçekleştirdiği çalışmaların tamamlandığını ekledi.