Kahramanmaraş'ta Bacıyan Kadın Arama Kurtarma Ekibi Deprem Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Bacıyan Kadın Arama Kurtarma ekibi, AFAD sahasında 43 gönüllüyle deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:07
Kahramanmaraş'ta Bacıyan Kadın Arama Kurtarma Ekibi Deprem Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Bacıyan Kadın Arama Kurtarma Ekibi Deprem Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı düzenledi.

Eğitim ve Tatbikat

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma eğitim sahasında düzenlenen tatbikata 43 gönüllü kadın katıldı.

Gerçekçi senaryolarla gerçekleştirilen eğitimlerde enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanımı ve kriz yönetimi gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Görüşler

Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği Başkanı Ahmet Ali Kaba, AA muhabirine, Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi'nin, 6 Şubat depremlerinden sonra faaliyete geçtiğini söyledi.

Ahmet Ali Kaba şu ifadeleri kullandı: "Özellikle gece tatbikatları yapıyoruz. Çünkü afetler çoğunlukla geceleri meydana geliyor. AFAD'la koordineli çalışıyoruz. Allah bir daha böyle afet göstermesin ama olursa biz hazırız."

Gönüllülerden Betül Tusat da kadınların arama kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini anlatarak, "Her tatbikatta enkazda gerçekten bir yakınları varmış gibi çalıştıklarını söylüyoruz. Kadınların gücünü burada gösteriyoruz. Sadece evde ya da iş yerinde değil, enkazda da mücadele edebileceğimizi kanıtlıyoruz." dedi.

Gönüllü kadınlar, 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybettikleri yakınlarının anısını yaşatmak ve topluma vefa göstermek amacıyla ekipte yer aldıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara...

Kahramanmaraş'ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yaptı. Gerçekçi senaryolarla gerçekleştirilen eğitimlerde, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanımı ve kriz yönetimi gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş'ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara...

