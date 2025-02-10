Kahramanmaraş'ta Çobana Şiddet Uygulayan Kız Kardeşler Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Çobana Yönelik Şiddet Olayı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, çoban Nail Y.'yi sopayla darbeden iki kız kardeş, savcılığın itirazı sonucu tutuklandı. 23 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Olayın Gelişimi

Nail Y.'nin çeşitli yerlerinden sopa ile darbedilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların serbest bırakılmasına itiraz etti. Bu itiraz sonrasında, Andırın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan resen duruşmada, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına karar verildi.

Yargılama Süreci

Olayın ardından, sanıklar Melek G. ve S.G. hakkında ilk olarak tutuklama kararı verilmiş, sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın itirazıyla birlikte mahkeme, sanıkların tutuklanmasına hükmetmiştir.

Bu gelişme, olayın ciddiyetinin anlaşılmasında ve kamu güvenliğinin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.