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Kahramanmaraş'ta Çöken Çatı Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta çöken çatının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:52
Kahramanmaraş'ta Çöken Çatı Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, iş yeri çatısının çökmesi sonucu meydana gelen kaza büyük üzüntü yarattı. Şazibey Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Borsası çevresinde hayvancılık yapıldığı belirtilen bir iş yerinin çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, çöken çatının altında mahsur kalan kişileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Yapılan kurtarma çalışmalarının ardından, enkazdan çıkarılan 2 kişi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, üzerinde kimlik bulunmayan ve isminin Mevlüt olduğu belirtilen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı olan Adem Çabuk'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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