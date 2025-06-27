Kahramanmaraş'ta Depremzede Üreticilere 10 Ahır Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen "Ahırların Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni" ile depremzede üreticilere büyük bir destek sağlandı. Şekeroba Mahallesi'nde 20 ahırın temeli atılırken, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10 ahır hak sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede konut, iş yeri ve ahır yapımlarının eş zamanlı olarak başlatıldığını belirtti. Vali Ünlüer, "Tüm paydaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışarak belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaştık" dedi.

İl genelinde 2 bin 150 hak sahibinin bulunduğunu ifade eden Ünlüer, yıl sonuna kadar bin ahırın tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Ayrıca, "Ahırını Yapana Destek Projesi"ne de değinen Ünlüer, vatandaşların bu destekten faydalanarak kendi ahırlarını inşa edebileceklerini belirtti.

Törenin ardından Vali Ünlüer, ahır teslim edilen hak sahiplerinden Aynur Bozokul ve ailesini ziyaret ederek, depremde eşini kaybeden Bozokul’a başsağlığı diledi ve teslim edilen ahırın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, mahalle muhtarları ve birçok vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "Ahırların Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni" düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (sol 2), Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan (solda), Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca (sol 3) katıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "Ahırların Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni" düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (sol 2), Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan (solda), Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca (sol 3) katıldı.