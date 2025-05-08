Kahramanmaraş'ta Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Heyecanı

Kahramanmaraş'ta Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Kahramanmaraş'ta büyük bir coşkuyla başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda, "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlik, geniş bir katılım ile karşılandı.

Etkinlikte 40'tan Fazla Kurum Yer Aldı

Tanıtım günleri, bakanlıkların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi gibi 40'tan fazla kurum ve kuruluşun stant açmasıyla zenginleşti. Fuar alanında gençler, kariyer planlaması, girişimcilik ve devlet destekleri hakkında önemli bilgiler ediniyor.

Ayrıca, Anadolu Ajansı standı da büyük ilgi gördü. Katılımcılar, AA'nın yayınlarını inceleme fırsatı buldu ve burada kariyer olanakları hakkında bilgi aldı.

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