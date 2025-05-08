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Kahramanmaraş'ta Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Heyecanı

Kahramanmaraş'ta gençlere yönelik Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başladı. Etkinlik yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:11
Kahramanmaraş'ta Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Heyecanı

Kahramanmaraş'ta Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Kahramanmaraş'ta büyük bir coşkuyla başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda, "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlik, geniş bir katılım ile karşılandı.

Etkinlikte 40'tan Fazla Kurum Yer Aldı

Tanıtım günleri, bakanlıkların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi gibi 40'tan fazla kurum ve kuruluşun stant açmasıyla zenginleşti. Fuar alanında gençler, kariyer planlaması, girişimcilik ve devlet destekleri hakkında önemli bilgiler ediniyor.

Ayrıca, Anadolu Ajansı standı da büyük ilgi gördü. Katılımcılar, AA'nın yayınlarını inceleme fırsatı buldu ve burada kariyer olanakları hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlüer'den Önemli Açıklamalar

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA standını ziyaretinde yaptığı açıklamada, fuarın gençlere devletin sunduğu imkanları etkili bir şekilde tanıttığını ifade etti. Depremin ardından düzenlenen bu tür etkinliklerin şehre moral sağladığını dile getiren Ünlüer, "Gençlerimizin ilgilendiği alanlarda doğrudan bilgi alması çok kıymetli. Deprem sonrası Kahramanmaraş her alanda ayağa kalkıyor"

Öğrenciler Yoğun İlgi Gösterdi

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise etkinliğin ilk gününde 4 binden fazla öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, devletimizin farklı kurumlarının teşviklerini tanıma fırsatı buluyor." açıklamasında bulundu. Baydur, gençlerin gelecek planlamaları yapabilecekleri konuları öğrenme fırsatına eriştiğini de vurguladı.

Fuarın yarın sona ereceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Kahramanmaraş'ta başladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (solda), AA standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Kahramanmaraş'ta başladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (solda), AA standını ziyaret etti.

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