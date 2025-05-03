Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen büyük dolandırıcılık operasyonunda, 16 şüpheli tutuklandı. 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda, Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale'deki 20 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla operasyon başlattı. Gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi ve şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun, sahte kripto borsa siteleri aracılığıyla, mağdurları hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırmaya çalışan şüphelilere yönelik yapıldığı belirlendi. Dolandırıcılar, mağdurların hesap bilgilerine ve mevcut kripto varlıklarına erişim sağlayarak büyük bir mağduriyet oluşturmuş durumda.

Yetkililerin, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.