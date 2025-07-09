Kahramanmaraş'ta Düğünde Silah Mermisi Haykırdı: 4 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Düğün Coşkusu Silah Sesleriyle Bölündü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleşen bir düğün, havaya açılan silah ateşleriyle karıştı. Yerel güvenlik ekipleri, bu tehlikeli olayla ilgili derhal harekete geçti.

Olayın Gelişimi ve Şüpheli Yakalamaları

Afşin Kaymakamlığı tarafından yayımlanan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düğünde yaşanan havaya ateş açılması olayı üzerine hemen bir çalışma başlattığı duyuruldu. Yapılan titiz çalışmalarda, havaya ateş açtığı tespit edilen 4 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise hiç de azımsanmayacak miktarda mühimmat ve silah ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş bulunuyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Bütün bu olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş ele geçirildi.