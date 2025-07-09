DOLAR
40,04 -0,01%
EURO
46,91 0,27%
ALTIN
4.261,92 -0,32%
BITCOIN
4.370.099,9 -0,42%

Kahramanmaraş'ta Düğünde Silah Mermisi Haykırdı: 4 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş Afşin'de düğünde havaya ateş açan 4 kişi gözaltına alındı, silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:54
Kahramanmaraş'ta Düğünde Silah Mermisi Haykırdı: 4 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Düğün Coşkusu Silah Sesleriyle Bölündü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleşen bir düğün, havaya açılan silah ateşleriyle karıştı. Yerel güvenlik ekipleri, bu tehlikeli olayla ilgili derhal harekete geçti.

Olayın Gelişimi ve Şüpheli Yakalamaları

Afşin Kaymakamlığı tarafından yayımlanan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düğünde yaşanan havaya ateş açılması olayı üzerine hemen bir çalışma başlattığı duyuruldu. Yapılan titiz çalışmalarda, havaya ateş açtığı tespit edilen 4 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise hiç de azımsanmayacak miktarda mühimmat ve silah ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş bulunuyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Bütün bu olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı....

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı
2
Kırıkkale'de Tır Çarpması: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
3
Açlık Sınırı 26 Bin Lira: DEM Parti'li Çiftyürek Açıklamada Bulundu
4
Malatya'da Telefon Dolandırıcılığı Polis Dikkati ile Önleniyor
5
Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Üsteğmen Hayatını Kaybetti
6
Düzce'de Türkçe Dil Eğitimini Tamlayan Öğrencilere Mezuniyet Töreni
7
Papa 14. Leo, Zelenskiy ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı