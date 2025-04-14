Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin Yerine 775 Yeni Konut Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin Yeniden İnşası Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrası yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerinde, Emlak Konut GYO güvencesiyle toplam 775 yeni konut inşa edildiğini duyurdu. Bu konutlar, güvenli ve konforlu yaşam alanları olarak tasarlandı.

İnşaat Süreci ve Özellikleri

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgedeki yeniden yapılanma sürecinin ayrıntıları aktarıldı. 22 Şubat 2024 tarihinde inşaat çalışmalarına başlanırken, zemin iyileştirmeleri için her blokta ortalama 100-150 zemin iyileştirme kazığı kullanıldı ve bazı bölgelerde bu derinlik 21 metreye kadar inildi. Toplamda 3,870 zemin iyileştirme kazığı imal edildi.

Güvenli zemin yapısının oluşturulmasının ardından, yarı geçişli kalıp sistemleri ile betonarme imalatlarında %24 saat esasına dayalı çalışmalara geçildi. 1 yıl içerisinde inşaat faaliyetleri tamamlandı.

Depremzedeler İçin Yeni Bir Başlangıç

Kahramanmaraş'taki projenin sonucunda, 97 iş yeri ve 678 konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm oluşturuldu. Yatay mimariye uygun olarak tasarlanan ve zemin+5 katı geçmeyecek şekilde düzenlenen konutların anahtar teslimleri başladı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından depremzede Selma Zencir'in “Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” şeklindeki sözlerini paylaşarak, “Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için.” diyerek yeni konutların önemini vurguladı.

Depremzedelerin Yorumları

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, yapılan konutların güvenli olduğunu belirterek, “Depremde yaşadığımız felaket acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz” dedi.

Depremzede Gülseren Aksu, devletin desteğiyle yeni hayatlarına tutunduklarını ifade ederek, “Tekrar eski kasabamız bize kurulmuş gibi hissediyoruz.” şeklinde konuştu. Fatih Güneşli ise 1 yıl içinde güvenilir ve oturulabilir konutların inşa edildiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa edildiğini bildirdi.