DOLAR
34,57 -0,1%
EURO
36,27 -0,73%
ALTIN
2.969,26 1,22%
BITCOIN
3.395.985,29 -1,45%

Kahramanmaraş'ta Fırtına Anında Düşen Çatı, Bir Kişiyi Yaraladı

Kahramanmaraş'ta fırtınada kopan çatı bir kişinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:51
Kahramanmaraş'ta Fırtına Anında Düşen Çatı, Bir Kişiyi Yaraladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen fırtınada, bir çatı parçası bir kişinin üzerine düştü. Bu korkutucu olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Şenol Ceviz (39) için gece yarısı gerçekleşti. Fırtınanın şiddetli bir şekilde vurduğu sırada, Ceviz aracını güvenli bir yere almak isterken yeniden başlayan fırtına ile karşılaştı.

Çevrede devrilen ağaçlar ve savrulan çatı malzemeleri arasında aracına doğru ilerleyen Ceviz, bir binadan düşen çatının altında kaldı. Olayın ardından hemen arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ceviz, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ceviz'in aracına doğru koşarken fırtınanın ani şiddeti ile üzerine çatının düştüğü anlar açıkça izlenebiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Lideri Hamaney, Netanyahu'ya İdam Çağrısı Yaptı
2
Ordu'da Karaya Mahsur Kalan 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
28. Uluslararası İş Forumu, 'İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç' Temasıyla Başladı
4
Kahramanmaraş'ta Fırtına Anında Düşen Çatı, Bir Kişiyi Yaraladı
5
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
6
UNICEF: Haiti'deki Silahlı Çeteler 2023'te Çocukları Hedef Almayı Artırdı
7
Avustralya'daki Sosyal Medya Yasa Tasarısı Ertelendi: Platformlardan Açıklama Geldi

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı