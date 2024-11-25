Kahramanmaraş'ta Fırtına Anında Düşen Çatı, Bir Kişiyi Yaraladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen fırtınada, bir çatı parçası bir kişinin üzerine düştü. Bu korkutucu olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Şenol Ceviz (39) için gece yarısı gerçekleşti. Fırtınanın şiddetli bir şekilde vurduğu sırada, Ceviz aracını güvenli bir yere almak isterken yeniden başlayan fırtına ile karşılaştı.

Çevrede devrilen ağaçlar ve savrulan çatı malzemeleri arasında aracına doğru ilerleyen Ceviz, bir binadan düşen çatının altında kaldı. Olayın ardından hemen arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ceviz, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ceviz'in aracına doğru koşarken fırtınanın ani şiddeti ile üzerine çatının düştüğü anlar açıkça izlenebiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.