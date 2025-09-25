Kahramanmaraş'ta Hastanede Pompalı Tüfekle Eski Eşini Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Kahramanmaraş'ta hastanede eski eşi öldürülen davada ilk duruşma

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, boşandığı eşi Eser Karaca'yı çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan sanık Atilla Ayıntaplı'nın yargılanmasına 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada öne çıkan noktalar

Duruşmaya tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında soruşturma aşamasındaki ifadesini tekrar ederek pişman olduğunu söyledi ve olay günü boşandığı eşiyle konuşmak için hastaneye gittiğini belirtti.

Sanığın savunması

Sanık, hastanedeki görüşmede Eser'in arkadaşı Ç.A.'nın odadan çıkmasını defalarca istediğini, kendisinin 'çık seni öldürürüm' gibi bir ifade kullanmadığını ve amacının yalnız konuşmak olduğunu savundu.

Müştekinin anlatımı

Müşteki Ç.A., maktul ile aynı odada olduklarını, sanığı görünce güvenliğe haber vermek için odadan çıktığını, daha sonra geri döndüğünde sanığın poşetten pompalı tüfeği çıkarmaya çalıştığını ve arbede sırasında sanığın merdivende maktule ateş ettiğini anlattı. Ç.A. duruşmada sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

Aile yakınlarının talepleri

Öldürülen Eser Karaca'nın kızı Sıla Ayıntaplı, babasının en ağır cezayı almasını istedi. Maktulün babası Mustafa Karaca olayı planlı olduğunu iddia ederek sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti. Kardeşi Sefa Karaca ise güvenlik kamerası görüntülerine dikkat çekerek sanığın defalarca ateş ettiğini, yakalandığında üzerinde bıçak bulunduğunu ve sanığın pişman görünmediğini söyledi.

Avukatların ve kurumların görüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları, haksız tahrik hükümleri gibi sanık lehine indirimlerin uygulanmamasını ve verilecek cezanın örnek teşkil etmesini talep etti. Karaca ailesinin avukatı Mahmut El, sanık hakkında daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını, 4. uzaklaştırma kararının çıktığı gün maktulün öldürüldüğünü belirtti.

Savcının esas hakkındaki görüşü ve mahkeme kararı

Cumhuriyet savcısı, sanık Atilla Ayıntaplı hakkında 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A. için ise 'silahla tehdit' suçundan 7 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Olayın kronolojisi

Olay, 22 Mayıs 2025'te gerçekleşti. Sanık Atilla Ayıntaplı, bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan boşandığı eşi Eser Karaca ile görüşmeye giderek tartışma sonucunda pompalı tüfekle yaralamıştı. Karaca, aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan Ayıntaplı polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Not: Tüm isimler, tarihler ve sayısal veriler haber kaynağındaki hâliyle korunmuştur.