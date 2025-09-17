Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonda kaçak alkol, sentetik uyuşturucu ve 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 5 gözaltından 1 kişi tutuklandı, 28 kişiye işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:37
Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekiplerce Elbistan, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 kök Hint keneviri, 14 litre kaçak alkol, 700 sahte bandrol, 810 alkol şişesi kapağı, 2 bin 352 alkol tanıtım jelatini, 9 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ve 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltılar ve yasal süreç

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden...

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda, bir ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden...

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Kurtulmuş: 'Üçüncü göz burasıdır' — Komisyon pozitif barışta kararlı
3
Aydın Germencik'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Tutuklama
4
Muğla Dalaman Açıklarında Motor Yatta Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi
5
Suudi Arabistan ve Pakistan Ortak Stratejik Savunma Anlaşması İmzaladı
6
TBMM'de 11. Komisyon Toplantısı: Doğu ve Güneydoğu STK'ları Dinlenecek
7
İmralı'da Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Kabirleri Vefa Anıtı'na Dönüştürüldü

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa