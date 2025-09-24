Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 10 şüpheli, kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen ekipmanlar

Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan ve suç delili niteliği taşıyan alan tarama cihazı, dedektör, GPR cihazı, karot makinesi, jeneratör, 2 matkap ve hilti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.