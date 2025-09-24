Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı; çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:24
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 10 şüpheli, kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen ekipmanlar

Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan ve suç delili niteliği taşıyan alan tarama cihazı, dedektör, GPR cihazı, karot makinesi, jeneratör, 2 matkap ve hilti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

