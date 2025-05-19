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Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 20:41
Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikası Yangını

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın Nasıl Başladı?

Olay, Eyüp Sultan Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde, kağıt balyalarının tutuşmasıyla başladı. Fabrika çalışanları, alevleri fark ettiklerinde hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıktığı alanda alevlerin yayılmasını engelleyen ekipler, şimdi de soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu tür yangınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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