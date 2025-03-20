Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesinde Eğitim Durduruldu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde olumsuz hava koşulları eğitimi etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi.

Resmi Açıklama ve Uygulamalar

Nurhak Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bölgedeki kar yağışı ve buzlanma şartlarının neden olduğu tehlikeler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, ilçe genelindeki temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da duyuruldu. Bu önlemler, vatandaşların ve çalışanların güvenliğini önceliklendirmek amacıyla alındı.