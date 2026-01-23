Kahramanmaraş'ta Karla Gelen Lezzet: Karsambaç Yeniden Sofralarda

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, yöreye özgü geleneksel tatlı karsambaç yeniden sofralardaki yerini aldı. Kış karının pekmez ile karıştırılmasıyla hazırlanan bu tatlı, şehrin kültürel mirasında güçlü bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Hazırlanışı ve gelenek

Karsambaçın yapılış tekniği bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ana malzemeleri buz ve şeker olarak biliniyor. Osmanlı döneminden bu yana tüketilen bu gelenekte, kış aylarında toplanan temiz kar geleneksel yöntemlerle depolanıp yaz aylarına kadar saklanıyor. İstenilen miktarda alınan kar, üzüm pekmeziyle karıştırılarak hazırlanıyor ve damak zevkine göre servis ediliyor.

Vatandaşların görüşleri

Neslihan Hopur: "Doğal pekmezle ve direkt organik karla yapılan bir tatlı. Harika bir tatlıdır. Kar ikinci yağışı bu. İkinci yağışında yiyin derler her zaman. Bu karın memleketimize ikinci yağışı. Üzerine pekmez döküyoruz ve afiyetle yiyoruz. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı"

Cumali Şamdalı: "Bizim karsambacımız pekmezle karın karıştırılmasıyla yapılan günümüze ulaşan, lezzetli ve geleneksel bir tatlıdır. Karsambaç, yalnızca Kahramanmaraş’a özgü bir değerdir"

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENT BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, YÖREYE ÖZGÜ GELENEKSEL TATLILARDAN KARSAMBAÇ DA YENİDEN SOFRALARDAKİ YERİNİ ALDI.