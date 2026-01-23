Kahramanmaraş'ta Karla Gelen Lezzet: Karsambaç Yeniden Sofralarda

Kahramanmaraş’ta karla birlikte yöresel karsambaç yeniden sofralarda; kar ve pekmezle hazırlanan bu geleneksel tatlı şehrin kültürel mirasını yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:49
Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, yöreye özgü geleneksel tatlı karsambaç yeniden sofralardaki yerini aldı. Kış karının pekmez ile karıştırılmasıyla hazırlanan bu tatlı, şehrin kültürel mirasında güçlü bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Hazırlanışı ve gelenek

Karsambaçın yapılış tekniği bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ana malzemeleri buz ve şeker olarak biliniyor. Osmanlı döneminden bu yana tüketilen bu gelenekte, kış aylarında toplanan temiz kar geleneksel yöntemlerle depolanıp yaz aylarına kadar saklanıyor. İstenilen miktarda alınan kar, üzüm pekmeziyle karıştırılarak hazırlanıyor ve damak zevkine göre servis ediliyor.

Vatandaşların görüşleri

Neslihan Hopur: "Doğal pekmezle ve direkt organik karla yapılan bir tatlı. Harika bir tatlıdır. Kar ikinci yağışı bu. İkinci yağışında yiyin derler her zaman. Bu karın memleketimize ikinci yağışı. Üzerine pekmez döküyoruz ve afiyetle yiyoruz. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı"

Cumali Şamdalı: "Bizim karsambacımız pekmezle karın karıştırılmasıyla yapılan günümüze ulaşan, lezzetli ve geleneksel bir tatlıdır. Karsambaç, yalnızca Kahramanmaraş’a özgü bir değerdir"

