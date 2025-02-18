Kahramanmaraş'ta Merk Göleti Buzla Kaplandı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer alan Merk Göleti, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte tamamen buzla kaplandı. İlçeye bağlı Boylu Mahallesi'nde bulunan bu doğal güzellik, şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alıyor.

Soğuk Hava Etkisini Gösterdi

Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına inince, soğuk havanın etkisiyle göletin yüzeyi buzla kaplanmış durumda. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Merk Göleti, çevresindeki doğal alanlarda piknik yapma imkanı sunuyor.

Boylu Mahallesi, beyaz örtüyle kaplanarak görsel bir cennet haline geldi. Buz tutan Merk Göleti ve köy evleri, bu muhteşem manzarayı daha da etkileyici kılıyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle buzla kaplandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle buzla kaplandı.