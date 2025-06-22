Kahramanmaraş'ta Mobilya Mağazasında Yangın: Üst Kata Sıçradı

Kahramanmaraş'ta Yangın Paniği

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen yangın, bir mobilya mağazasında başladı ve üst katında bulunan bir eve sıçradı.

Olayın Gelişimi

Yangın, İsa Divanlı Mahallesi Fetih Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, üst kattaki bir eve ulaştı.

Acil Müdahale

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye ederken, yangına da müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Zarar Gören Yerler

Yangın sonrası, mağazada ve üst kattaki evde hasar meydana geldi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemeler sonrası olayla ilgili detaylar merak ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya mağazasında çıkan ve üst kattaki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya mağazasında çıkan ve üst kattaki eve sıçrayan yangın söndürüldü.