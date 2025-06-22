DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
3.945.148,39 3,01%

Kahramanmaraş'ta Mobilya Mağazasında Yangın: Üst Kata Sıçradı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda mobilya mağazasında çıkan yangın, üst kattaki eve sıçradı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 17:03
Kahramanmaraş'ta Mobilya Mağazasında Yangın: Üst Kata Sıçradı

Kahramanmaraş'ta Yangın Paniği

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen yangın, bir mobilya mağazasında başladı ve üst katında bulunan bir eve sıçradı.

Olayın Gelişimi

Yangın, İsa Divanlı Mahallesi Fetih Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, üst kattaki bir eve ulaştı.

Acil Müdahale

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye ederken, yangına da müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Zarar Gören Yerler

Yangın sonrası, mağazada ve üst kattaki evde hasar meydana geldi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemeler sonrası olayla ilgili detaylar merak ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya mağazasında çıkan ve üst kattaki eve sıçrayan...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya mağazasında çıkan ve üst kattaki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya mağazasında çıkan ve üst kattaki eve sıçrayan...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya mağazasında çıkan ve üst kattaki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı
2
Kadir Canpolat'ın Cenazesi Erzurum'da Defnedildi
3
Geleceğin Tasarımcılarından Etkileyici Defile
4
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus ile Suçluların İadesi Anlaşmasını Onayladı
5
Battal İlgezdi Hakkında İddianame: Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması
6
Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!