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Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen motosiklet kazasında bir yaya yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:22
Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trajik Motosiklet Kazası

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir yaya yaşamını yitirdi ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Olayın Gelişimi

46 AHN 203 plakalı motosiklet, A.N. tarafından kullanılmaktayken, Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B.'ye çarptı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Hastaneye Kaldırılması

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü A.N. ve H.B., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak, H.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca, A.N.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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