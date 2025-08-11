DOLAR
40,7 0,02%
EURO
47,24 0,39%
ALTIN
4.391,92 1,17%
BITCOIN
4.889.623,99 -1,27%

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 16:07
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın ihbarının ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ile toplamda 110 kara personeli sevk etti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı
2
Bozkurt'ta Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu
3
Giresun'da Yüzmek İçin Denize Giren Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Kritik Gündem
6
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
7
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi