Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın ihbarının ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ile toplamda 110 kara personeli sevk etti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

