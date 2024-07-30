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Kahramanmaraş’ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına hem hava hem de karadan müdahale ediliyor, ekipler yangını söndürmek için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:10
Kahramanmaraş’ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş’ta Yangın Mücadelesi Başladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için ekipler seferber oldu. Yangın, Yenidemir Mahallesi kırsal alanındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Etkili Müdahale İçin Geniş Kapsamlı Operasyon

İhbarın bildirilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için hızla bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale için 4 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 6 itfaiye aracı kullanılıyor. Toplamda 130 personel, bu ekiplerden 20’si gönüllü olarak görev alıyor.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için büyük bir gayret gösteriyor. Ayrıca, jandarma ekipleri yangın bölgesine giriş yapacak vatandaşları geri çeviriyor.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor ve önümüzdeki günlerde herhangi bir yeniden alevlenme yaşanmaması için alınan tedbirler arttırılıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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