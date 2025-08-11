Kahramanmaraş’ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş’ta Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. Kavşut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Söndürme Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

İhbar üzerine, bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hızla müdahale ekipleri gönderildi. Yangına müdahale için 5 helikopter, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 6 hizmet aracı ve 5 ilk müdahale aracı ile toplamda 126 personel bölgeye sevk edildi.

Göksun Belediyesi’nden Destek

Yangın söndürme çalışmalarına Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek vererek alevlere karşı mücadeleyi güçlendirdi. Ekiplerin, hızlı bir şekilde yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

