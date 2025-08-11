DOLAR
40,7 0%
EURO
47,29 0,25%
ALTIN
4.392,98 1,15%
BITCOIN
4.856.282,53 -0,57%

Kahramanmaraş’ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde devam eden orman yangınına çok sayıda araç ve personel ile müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 19:33
Kahramanmaraş’ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş’ta Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. Kavşut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Söndürme Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

İhbar üzerine, bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hızla müdahale ekipleri gönderildi. Yangına müdahale için 5 helikopter, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 6 hizmet aracı ve 5 ilk müdahale aracı ile toplamda 126 personel bölgeye sevk edildi.

Göksun Belediyesi’nden Destek

Yangın söndürme çalışmalarına Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek vererek alevlere karşı mücadeleyi güçlendirdi. Ekiplerin, hızlı bir şekilde yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki Orman Yangınında Ekip Alevlerden Kurtarıldı
2
Suriye'de İsrail Karşıtı Gösteriler: Binlerce Kişi Gazze İçin Sokağa Çıktı
3
Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı
4
Erzincan'da 449 Polis Adayı Mezun Oldu
5
Bakan Güler'den Metan Gazı Şehitlerine Başsağlığı Mesajı
6
Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı
7
Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi