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Kahramanmaraş'ta Otomobil ve Biçerdöver Çarpışması: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ve biçerdöverin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, biri ağır durumda.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:48
Kahramanmaraş'ta Otomobil ve Biçerdöver Çarpışması: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Talihsiz Kaza

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile biçerdöver çarpıştı. Olayda, iki kişi yaralandı ve biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

20 yaşındaki Hamza S. yönetimindeki 46 FT 360 plakalı otomobil, Madalyonlu kavşak yakınlarında, Şahin K. tarafından yönetilen 46-05-14-003 plakalı biçerdöverle çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Hamza S. ile araçta bulunan Hacı Ali Y. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hacı Ali Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.

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