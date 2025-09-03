DOLAR
Kahramanmaraş'ta PKK'ya Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Dulkadiroğlu'nda TEM ekipleri, çukur içinde taşlarla gizlenmiş PKK'ya ait yaşam malzemeleri, telsiz, 6 hafıza kartı ve bir miktar mühimmat ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:30
Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında yürütülen çalışmada, bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen malzemelerin bulunduğu bildirildi.

Çukur içerisinde taşlarla gizlenmiş halde tespit edilen ve ele geçirilenler arasında çeşitli yaşam malzemeleri, telsiz, 6 hafıza kartı ve bir miktar mühimmat yer aldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerlerinin imha edildiği kaydedildi.

