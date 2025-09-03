Kahramanmaraş'ta PKK'ya Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında yürütülen çalışmada, bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen malzemelerin bulunduğu bildirildi.

Çukur içerisinde taşlarla gizlenmiş halde tespit edilen ve ele geçirilenler arasında çeşitli yaşam malzemeleri, telsiz, 6 hafıza kartı ve bir miktar mühimmat yer aldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerlerinin imha edildiği kaydedildi.