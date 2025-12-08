DOLAR
Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası Büyükşehir'den Hızlı Temizlik Çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağanak sonrası şehir merkezindeki arterlerdeki çamur, taş ve atıkları temizlemek için kapsamlı temizlik seferberliği başlattı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:53
Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası Büyükşehir'den Hızlı Temizlik Çalışması

Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası Büyükşehir Mücadelesi

Şehir merkezinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir saha çalışması yürütüyor.

Yağışın ardından arterlerde biriken çamur, taş ve çeşitli atıkların temizlenmesi amacıyla tüm birimler sahaya sevk edildi ve şehir genelinde yoğun temizlik çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülüyor; onlarca iş makinesi ve temizlik aracıyla yüzlerce personel görev alarak ekipler halinde müdahale ediyor. Ekipler, yoğun yağış nedeniyle yollara taşınan tonlarca malzemeyi temizleyerek ulaşımın güvenli hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor.

Özellikle araç ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu Azerbaycan Bulvarı, Ahırdağ Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Sait Zarifoğlu Caddesi ve Garbi Caddesi başta olmak üzere birçok noktada temizlik faaliyetleri hızla sürdürülüyor. Yollarda biriken çamurun yanı sıra mazgal ve yağmur suyu kanallarında tıkanmaya sebep olan atıklar da temizlenerek yağmur suyu tahliye sisteminin sağlıklı çalışması yeniden sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sağanak sonrası şehirde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı ve şu ifadeleri paylaştı: "Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şehir merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekiplerimiz sahada görev başında. Özellikle ana ulaşım güzergâhlarında yağışla birlikte yollara taşınan çamur, taş ve diğer atıkların temizlenmesi titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın konforu ve güvenliği bizim için önceliklidir. Bu doğrultuda olumsuz hava şartlarına karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda".

Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ve vatandaşların günlük hayatının etkilenmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

