Kahramanmaraş’ta 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödül Töreni Düzenlendi

Kahramanmaraş’ta 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödül Töreni

Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.

Katılım ve Hedefler

Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz, törende yapmış olduğu konuşmada yarışmanın kent genelinde yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirtti. Alagöz, yarışmanın amacının çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmek ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Katılımcı sayısının 5 bin 17 kişiye ulaştığını belirten Alagöz, bu başarı ile Türkiye genelinde üçüncülük elde ettiklerini ifade etti. Ayrıca, bu etkinliğin organizasyonunda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve velilere teşekkürlerini sundu.

Gelecek Hedefleri

Alagöz, kent genelindeki önleyici faaliyetleri artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ödül töreninin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrenciler ve okul müdürleri de katıldı.

Kahramanmaraş'ta Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yeşilay Şube Başkan Adnan Alagöz (solda) dereceye giren öğrenciye ödül verdi.

Kahramanmaraş'ta Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yeşilay Şube Başkan Adnan Alagöz (solda) dereceye giren öğrenciye ödül verdi.