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Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Köpek Öğrenciye Saldırdı

Kahramanmaraş'ta bir öğrenci, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:32
Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Köpek Öğrenciye Saldırdı

Kahramanmaraş'taki Korkutan Olay

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Fatihler Mahallesi'nde, bir öğrenci sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Bu olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Öğrenci, evinden çıkarak okula gitmek üzere yola çıktığında, aniden sahipsiz bir köpeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırıya uğrayan genç, panikleyerek koşmaya başladı; ancak dengesini kaybedip yere düştü.

Güvenlik Kamerasındaki Görüntüler

Yerde düşen öğrenci, hızlıca ayağa kalkarak en yakın markete sığındı. Olayın trajik anları, marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı ve izleyenleri endişeye sevk etti.

Bu tip olayların artış göstermesi, sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasının ve halka yönelik bilgilendirme çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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