Kahramanmaraş’ta Seyir Halindeki Can Diyarbakır Otobüsünde Yangın

Pazarcık Narlı Mahallesi'nde motor bölümünden alevler çıktı, yolcular tahliye edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde, Can Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alevler çıktı. Olay, otobüsün sürücüsünün durumu fark etmesiyle başladı.

Yangını gören şoför, otobüsü güvenli bir noktaya çekerek yolcuların tahliyesini sağladı. Yolcuların tamamı otobüsten indirildi ve kimse araç içinde kalmadı.

İhbarın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak otobüste maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı.

