Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Onikişubat'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bulutoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda adresleri basılan şüphelilerin isimleri A.A, O.K. ve Y.A olarak kaydedildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 188 mermi, 17 şarjör, susturucu ve komando bıçağı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.