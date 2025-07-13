Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: Araç Sürücüsü Öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir kişi çarptığı aracın sürücüsünü silahla vurarak öldürdü. Uludaz Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, F.K. (31)'nin kullandığı ve plakası tespit edilemeyen otomobil, H.İ.Ö. (26) yönetimindeki yurt dışı plakalı araca çarptı.

Kaza sonrasında F.K., çarpışmanın ardından aracından inerek husumetli olduğu iddia edilen H.İ.Ö.'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan H.İ.Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından F.K.'nın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldığı bildirildi. Yerel halk, olayın şokunu yaşarken, yetkililer cinayetle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aracına çarpılan sürücünün silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.