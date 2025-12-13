DOLAR
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Genç kadın aracında öldürüldü

Kahramanmaraş'ta ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından takip edilip aracında vurulan Sultan Değirmenci (22) hayatını kaybetti; şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:54
Olayın Detayları

Merkez Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından takip edilen Sultan Değirmenci (22), site otoparkına girmeye çalıştığı sırada aracında vuruldu.

Olayda adı geçen şüphelinin İ.T.K. (23) olduğu belirtilirken, saldırının 46 ADN 340 plakalı otomobil ile gerçekleştirildiği aktarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci’nin aracında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gözaltı ve Yargılama Süreci

Olayın ardından kaçan şüphelinin kısa sürede yakalandığı bildirildi. Polis tarafından gözaltına alınan İ.T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturmanın, şüphelinin Değirmenci’yi aracıyla takip ettiği iddiası çerçevesinde sürdüğü ifade edildi.

Cenaze Töreni

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sultan Değirmenci’nin naaşı, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak Pazarcık İlçesi Karaköyük Mahallesine getirildi. Karaköyük Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalıştığı kaydedildi.

