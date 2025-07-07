Kahramanmaraş'ta Suçlarla Mücadele: 40 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Suçlarla Mücadele Operasyonu

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen police operasyonlarında, gözaltına alınan 86 zanlıdan 40'ı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülen bu çalışma, kentte asayişin sağlanmasına büyük katkı sağladı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sırasında, bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile birlikte toplamda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Bu sonuçlar, Kahramanmaraş'taki suç oranlarının azaltılması adına önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle, Kahramanmaraş'ta güvenlik güçleri, suçlularla kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 86 zanlıdan 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 86 zanlıdan 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.