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Kahramanmaraş'ta Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 2 Kayıp, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına devrilen otomobilde baba ve oğlu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 04:37
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 04:37
Kahramanmaraş'ta Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 2 Kayıp, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kaza, bir ailenin felaketi oldu. Otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Polat (33) yönetimindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi. Kaza sonrası, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Kazada sürücü Yasin Polat ve eşi Merve ile ikiz çocukları Asil ve Aslan yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

Maalesef hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Yasin Polat ve ikiz çocuklardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, acil sağlık hizmetleri ve güvenlik ekipleri için zorlu bir müdahale süreci oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu talihsiz olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazaların önlenebilmesi için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması hayati önem taşıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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