Kahramanmaraş'ta Taş Değirmenler 50 Yıldır Mahalle Kültürünü Ayakta Tutuyor

Doğal üretim, sezon yoğunluğu ve mesleğin gelecek endişesi

Kahramanmaraş'ta 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren taş değirmenler, mahalle kültürünün en önemli unsurlarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. Vatandaşlar, fabrikasyon sistemlerden uzak durarak doğal yöntemlerle üretilen un ve bulgur için hâlâ taş değirmenleri tercih ediyor.

Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde 50 yılı aşkın süredir çalışan değirmenlerde geleneksel yöntemlerle un, bulgur ve dövme üretiliyor. Yaz aylarında başlayan üretim sezonu kasım ayına kadar sürerken, mahalle halkı bu sürede değirmenlere yoğun ilgi gösteriyor.

Değirmen esnafı Yavuz Taş şöyle konuştu: "Yaklaşık 30 yıldır değirmencilik yapıyoruz. Un, bulgur ve dövme üretiyoruz ama genellikle dövme üzerine çalışıyoruz. Mahalledeki müşterilerimize bulgur ve un hazırlıyoruz. Bu meslek artık neredeyse bitme noktasına geldi, çünkü gençler yetişmiyor, çırak bulmak çok zor. Bu taşlar 50 yıldır aynı şekilde dönüyor. Taşlar, özel kayalardan kesiliyor ve dövme yapmak için en uygun taşlar bunlar. İşletmemizde bulgur, tarhana ve firik üretimine yönelik makinelerimiz var. Şu anda tam sezonumuz; Haziran ayında başlayıp yıl sonuna kadar yoğun çalışıyoruz"

Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak ise şunları söyledi: "Değirmen kültürü artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Eskiden her mahallenin mutlaka bir değirmeni olurdu. Ancak son yıllarda fabrikasyon sistemine geçilince birçok değirmen kapandı. Vatandaşlar sadece kendi mahallemizden değil, çevre mahallelerden de geliyor. Ürünlerini getirip burada öğütüyorlar. Doğal taş değirmen sayesinde sofralarına daha lezzetli ve sağlıklı yiyecekler koyabiliyorlar. Biz kadim bir mahalleyiz"

Uzun yıllardır ayakta kalan taş değirmenler, hem geleneksel lezzet arayanlar için hem de kültürel mirasın korunması açısından önem taşıyor. Ancak esnafın ve muhtarın ifadeleri, değirmencilik mesleğinin genç nesiller tarafından devralınmaması halinde yok olma riskine işaret ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA YARIM ASRI AŞKIN SÜREDİR FAALİYET GÖSTEREN TAŞ DEĞİRMENLER, MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLARAK YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLAR, FABRİKASYON SİSTEMLERDEN UZAK DURARAK DOĞAL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN UN VE BULGUR İÇİN HÂLÂ TAŞ DEĞİRMENLERİ TERCİH EDİYOR