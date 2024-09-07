Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 11 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Elbistan-Malatya kara yolunda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 AB 2943 plakalı otomobille 35 KG 5176 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Olay sonrası, kaza ile ilgili ihbar alarak hızlıca olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıların kurtarılması için müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan, 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanmış olup, olayla ilgili incelemeler sürmektedir.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.