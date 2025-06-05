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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir baba ve kızı yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:40
Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Üzücü Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında baba ve kızı hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olay, Elbistan-Çoğulhan bağlantı yolu üzerinde, Çatova Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Salih Özer’in kullandığı 46 AGG 519 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 46 D 7700 plakalı bir başka otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer'in kazada yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralı olan anne Ü. Özer ile diğer sürücü ise ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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