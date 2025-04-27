Kahramanmaraş'ta Tünel Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Olay, Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobilin, Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından, bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin hızlı çalışmasıyla kısa sürede normale döndü.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.