DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 0%
BITCOIN
3.604.647,43 0,33%

Kahramanmaraş'ta Tünel Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tünelde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:02
Kahramanmaraş'ta Tünel Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Olay, Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobilin, Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından, bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin hızlı çalışmasıyla kısa sürede normale döndü.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti
2
Palandöken Ekonomi Forumu Devam Ediyor: Erzurum’un Geleceği Davos Olabilir
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erzincan’da Ziyaretlerde Bulundu
4
Elazığ'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı
5
İsveç'te 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Bayramı Etkinliği Düzenlendi
6
MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni
7
Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Kapanış Paneli Gerçekleştirildi

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor