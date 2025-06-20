Kahramanmaraş'ta Yangın Felaketi: 2 Yaralı, Evin Ve Ahırın Kullanılamaz Hale Geldiği Olay

Kahramanmaraş'ta Yangın: 2 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen yangında, bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi yaralanırken, diğer bir kişi de dumandan etkilendi.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, Elmalar Mahallesi'nde Ahmet Çolak'a ait ahırda bilinmeyen bir sebep ile başladı. Aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın, önce çiftlik evine, ardından da anız ve otluk alana sıçradı.

Alevlere 3 Saat Süren Mücadele

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı 3 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın sırasında yaklaşık 1000 dönüm anız ve otluk alan da zarar gördü.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yangında vücudunda yanık oluşan ve dumandan etkilenen iki kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.