Kahramanmaraş’ta Yarım Asırlık Akçakoyunlu İlkokulu Yıkılmayı Bekliyor

Kahramanmaraş’ta Yarım Asırlık Okul Kullanılamaz Hale Geldi

Mahalle sakinleri tehlike oluşturan binanın yıkılmasını istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitim ve öğretim yapılamayan bir ilkokul, mahallede endişe yaratıyor. Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 50 yıllık Akçakoyunlu İlkokulu artık kullanılmıyor.

Depremde hasar gördüğü öğrenilen okulun halinin tehlike arz ettiği belirtiliyor. Mahalle sakinleri, binanın camlarının kırıldığını, kapılarının açık olduğunu ve zaman zaman kimliği belirsiz kişilerin içeri girip çıktığını ifade ettiler.

İlçede yaşayanlar, binanın kendi haline terk edilmesinin bölge güvenliğini zedelediğini ve acil müdahale gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar, okulun yıkılmasını veya onarılıp tekrar hizmete alınmasını talep etti; ayrıca bölgeye yeni bir eğitim binası kazandırılmasını istediler.

Hatice Karasu şunları söyledi: 'Okulun yıkılmasını istiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Maddeciler geliyor, tehlike de oluşturuyor. Yıkılırsa daha güzel olur.'

Abdullah Dündar ise, 'Okulumuz atıl durumda. Çocuklar geliyor camları kırıyorlar. İçeri girmeye dahi insan korkuyor. Bir an önce bu okulun yıkılmalı, yıkılmayacaksa da onarılıp hizmete devam etmeli' ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Bodur da çocukken aynı okulda okuduğunu belirterek, 'Ben de bu okulda okudum. Milli Eğitim’in bir an önce gelip bu okulu yapmasını istiyorum. Ben de istemem bu şekilde olmasını' diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREMLER SONRASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPILAMAYAN İLKOKUL YIKILMAYI BEKLİYOR