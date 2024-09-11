Kahramanmaraş'ta Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Kahramanmaraş'ta Okul Açılışı ve Yeni Eğitim Dönemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümeti tarafından inşa edilen Haydar Aliyev İlkokulu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, eğitim alanında yapılan yeniliklerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Derslik Sayısında Önemli Gelişme

"Şu an itibarıyla deprem bölgesindeki illerin tamamında 6 Şubat sabahındaki derslik sayımıza ulaştık," diyen Tekin, yeni eğitim öğretim yılında nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak adımlar atıldığını belirtti.

Ebeveynlerin Rolü ve Eğitim İşbirliği

Tekin, ebeveynlere eğitim sürecinde daha aktif olmaları çağrısında bulundu ve öğretmenlerin üzerindeki yükün hafiflemesi gerektiğine dikkat çekti. "Bizim görevimiz, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak," diyen Tekin, bu amaçla yeni müfredatlar geliştirdiklerini ifade etti.

Deprem Bölgesine Özel İlgi

Kahramanmaraş'taki okul açılışında konuşan Tekin, Cumhurbaşkanı'nın talimatları ile deprem bölgelerinin öncelikli bölgeler olarak kabul edildiğini belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanımız, derslik sayısını artırma konusunda bize talimatlar verdi," dedi.

Azerbaycan ile Türkiye Arasındaki Dayanışma

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Bu okul açılışı, iki devletin dayanışmasını simgeler," dedi. Ayrıca, Karabağ ve Şuşa'daki okul açılışlarının da planlandığını belirtti.

TOKİ'nin Faaliyetleri

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kahramanmaraş'taki konut projeleri hakkında bilgi vererek, "Deprem sonrası 76 bin konut teslim edildi, yıl sonuna kadar toplam 200 bin konut hedefleniyor," dedi.

Tören ve Açılış

Açılış törenine Kahramanmaraş'ın siyasi ve yerel yöneticileri katıldı. Bakan Tekin, okulda incelemelerde bulunarak öğrencilere hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.